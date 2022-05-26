СК Днепр-1 не сможет забрать всю сумму

Днепр-1 получит от итальянской команды от 12 до 15 миллионов евро за трансфер нападающего Артема Довбика. Половина этой суммы достанется датскому Мидтьюлланну, владеющему 50% прав на игрока.

До теми Довбик узгодив контракт з італійським клубом, – ЗМІ

Журналист сообщает, что переход стороны могли согласовать еще два месяца назад. Однако этого не произошло из-за финансовых трудностей Торино, планирующего выручить средства за защитника Бремера. Бразилец входит в сферу интересов ПСЖ.

Также до конца не было известно, останется ли в команде форвард Андреа Белотти. Довбик рассматривался как замена опытному итальянцу.

В подписании 24-летнего украинского футболиста лично заинтересован главный тренер Иван Юрыч. Со сбором информации о Довбике ему помогал коуч Днепра-1 и земляк Игорь Йовичевич.

Контракт нападающего с представителем Серии А будет рассчитан на 4 года.

Кстати говоря. Итальянский клуб повел десятое место в серии А.

Что известно о переходе Довбика

Ранее сообщалось, что Артём побывал в Турине и согласовал условия контракта с руководством клуба.

По данным итальянского портала, контракт украинца истекает в 2023 году, а не в 2024, как указывают некоторые другие издания. Раньше им интересовались Наполи, Фиорентина, Штутгарт, Аугсбург и Андерлехт.

Информацию о том, что Довбык может представлять Торино, подтвердил и агент футболиста Алексей Людновский. По его словам, трансфер – на продвинутой стадии. Также не оставляют попыток подписать Артема другие итальянские клубы, а есть еще интерес из премьер-лиги Англии.

Также агент украинского футболиста подчеркнул, что у Довбика большое желание играть в одном из топ-чемпионатов Европы.

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