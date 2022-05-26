СК Дніпро-1 не зможе забрати всю суму

Дніпро-1 отримає від італійської команди від 12 до 15 мільйонів євро за трансфер нападника Артема Довбика. Половина цієї суми дістанеться данському Мідтьюлланну, який володіє 50% прав на гравця.

До теми Довбик узгодив контракт з італійським клубом, – ЗМІ

Журналіст повідомляє, що перехід сторони могли узгодити ще 2 місяці тому. Проте цього не сталося через фінансові труднощі Торіно, який планує виручити кошти за захисника Бремера. Бразилець входить у сферу інтересів ПСЖ.

Також до кінця не було відомо, чи залишиться в команді форвард Андреа Белотті. Довбик розглядався саме як заміна досвідченому італійцю.

В підписанні 24-річного українського футболіста особисто зацікавлений головний тренер Іван Юрич. Зі збором інформації щодо Довбика йому допомагав коуч Дніпра-1 та земляк Ігор Йовичевич.

Контракт нападника з представником Серії А буде розрахований на 4 роки.

До речі. Італійський клуб повів десяте місце в серії А.

Що відомо про перехід Довбика

Раніше повідомлялося, що Артем побував у Турині та узгодив умови контракту з керівництвом клубу.

За даними італійського порталу, контракт українця закінчується у 2023 році, а не у 2024, як вказують деякі інші видання. Раніше ним цікавились Наполі, Фіорентина, Штутгарт, Аугсбург та Андерлехт.

Інформацію про те, що Довбик може представляти Торіно підтвердив і агент футболіста Олексій Людновський. За його словами, трансфер – на просунутій стадії. Також не залишають спроб підписати Артема інші італійські клуби, а ще є інтерес із прем'єр-ліги Англії.

Також агент українського футболіста наголосив, що Довбик має велике бажання грати в одному з топ-чемпіонатів Європи.

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