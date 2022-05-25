Агент футболиста: Трансфер – на продвинутой стадии

По данным источника, украинский побывал в Турине и согласовал условия контракта с руководством клуба. Довбик может стать заменой Андреу Белотти, который может покинуть клуб.

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По данным портала, контракт Довбика истекает в 2023 году, а не в 2024, как указывают некоторые другие издания. Раньше им интересовались Наполи, Фиорентина, Штутгарт, Аугсбург и Андерлехт.

Слова агента Довбика

Агент форварда Днепра-1 Артема Довбика Алексей Людновский подтвердил, что его клиент может перейти в Торино.

Артем действительно вместе с женой Юлией и представителем нашей компании по согласованию с руководством Днепра-1 побывал в Турине. Они ознакомились с инфраструктурой Торино, посетили матч с участием этой команды,

– отметил агент футболиста.

"Можно сказать, что Торино проявляет большое интерес к Артему. Этот клуб действительно хочет видеть на острие атак Довбика. Хорватский специалист Иван Юрыч, возглавляющий Торино, постоянно на контакте со своим земляком Игорем Йовичевичем, главным тренером Днепра-1. Об этом трансфере как скончен пока рано говорить, однако могу сказать, что трансфер – на продвинутой стадии, также не оставляют попыток подписать Артема другие итальянские клубы, а еще есть интерес из премьер-лиги Англии.

Это переговорный процесс, по итогам которого должны достичь договоренности два клуба и лично Артем Довбик. Если все стороны будут удовлетворены, тогда и объявим о трансфере как совершенном. Могу еще раз подтвердить: желание Артема Довбика играть в одном из топ-чемпионатов Европы. Над этим и работает его команда совместно с СК Днепр-1", – добавил Людновский.

К слову. Торино занял десятое место в серии А.

Статистика Довбика в УПЛ