Бумеранг от Coca-Cola: В Роналду бросили бутылкой во время матча Португалия – Франция

Капитану сборной Португалии Криштиану Роналду досталось во время матча против Франции. Один из фанатов бросил бутылку от Coca-Cola прямо в звездного футболиста.

Ответ Coca-Cola для Роналду

В центральном матче 3-го тура группового раунда Евро-2020 произошел неприятный инцидент. Криштиану Роналду и его партнеры по сборной Португалии попали под атаки болельщиков с трибун.

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В одном из эпизодов у Роналду полетела бутылка из-под Coca-Cola. К счастью, никто не пострадал. На фотографии видно, что фанаты со своих мест забрасывали португальских футболистов не только бутылками, но и пластмассовыми стаканчиками.



Фанаты забросали португальцев стаканчиками и бутылками / Getty Images

Символично, что именно Coca-Cola полетела в Криштиану, который на пресс-конференции демонстративно убрал со стола бутылки с этим газированным напитком и заявил всем: "Пейте воду!". Интересно, что Coca-Cola – один из главных спонсоров чемпионата Европы-2020.

Скорее всего, что у португальца бросали предметы недовольные фанаты сборной Франции. Именно Роналду дважды отличился в воротах Уго Льориса в последнем поединке группы F. 36-летний футболист уверенно реализовал два 11-метровых удара.

Матч завершился боевой ничьей 2:2 . У французов дубль оформил Карим Бензема. Франция и Португалия вышли в плей-офф Евро-2020, где сыграют против Швейцарии и Бельгии соответственно.

В свои 36 лет Роналду после группового раунда возглавил гонку бомбардиров чемпионата Европы-2020. В активе португальца 5 голов. Криштиану – рекордсмен по количеству забитых мячей на чемпионатах Европы по футболу. В активе португальского футболиста 14 результативных выстрелов.

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14 июня Роналду начал свою пресс-конференцию. Португалец убрал со стола две бутылки Coca-Cola и подчеркнул журналистам, чтобы предпочитали обычную воду. Не обращал внимания Криштиану даже на то, что Coca-Cola является топовым спонсором Евро-2020.

Такая выходка звездного футболиста принесла немалый ущерб компании газированного напитка. В целом стоимость компании обвалилась почти на четыре миллиарда долларов – с 242 миллиардов долларов до 238 миллиардов долларов. Такой челендж португальца подхватили француз Поль Погба и итальянский игрок Мануэль Локателли. Однако Погба убрал со стола пиво Heineken, который является еще одним из спонсоров турнира.