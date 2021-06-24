Португалия – Франция 2:2

Голы: Роналду, 31 (пен.), 60 (пен.) – Бензема, 45 (пен.), 47

К слову Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020

Главные фавориты Евро-2020 французы до этого матча забили всего один гол на турнире. Впрочем, этого команде Дидье Дешама хватило, чтобы уже обеспечить себе выход в 1/8 финала. Во втором туре континентального первенства состоялась, пожалуй, главная на данный момент сенсация: сборная Венгрии сумела сыграть вничью с "гальскими петухами".

Португалия имела в своем активе три очка и также находилась в шаге от выхода в плей-офф. Напомним, именно эти соперники встречались в финале Евро-2016, и тогда португальцы в овертайме вырвали победу.

Три пенальти-три гола

Первый опасный момент французы создали на 16-й минуте. Мбаппе получил разрезную передачу из глубины и вышел один на один с Патрисиу, сразу же пробив из-за пределов штрафной – Руй спас Португалию.

За 10 минут пенальти в ворота Франции назначил Матео Лаос. Португалия заработала штрафной, на подачу с которого полетели Данилу Перрейра и Льорис – в дальнейшем столкновении опорник "селесао" получил кулаком в висок от голкипера.

Роналду с 11-тиметровой отметки точно пробил в левый угол, а Льорис упал в противоположный.

Видео первого гола Роналду

Португальцы сравняли счет в конце первого тайма. И теперь пенальти в ворота Португалии. Мбаппе откликнулся на шикарный заброс от Погба и упал после столкновения с Семеду бок о бок. Матео Лаос даже не собирается смотреть повтор, сразу же показав – Нелсон кулаком толкал Килиана.

Бензема с 11-тиметровой отметки пробил в левый угол. Патрисиу не угадал.

Видео гола первого Бензема

Сразу после перерыва Франция вышла вперед. Погба выполнил шикарный заброс за спину Диашу на Бензема, а тот, избежав офсайда, вышел один на один с Патрисиу. После этого Карим пробил в дальний угол – 1: 2.

Видео второго гола Бензема

Португальцы снова отыгрались благодаря пенальти. Роналду догнал мяч на левом краю штрафной и попытался пробросить его мимо Кунде, а Жюль подыграл себе руками.

В итоге, сам Криштиану переиграл вратаря и забил второй гол.

Видео второго гола Роналду

На 68-й минуте сумасшедший момент потеряла Франция – Погба пульнул издалека, и Патрисиу в прыжке перевел мяч в штангу. Гризманн добивал с острого угла, и снова Патрисиу среагировал.

В конце матча арбитр едва не поставил четвертый пенальти. Но VAR не показал нарушения со стороны Португалии.

Таким образом, Франция с 5 очками победила в группе F и вышла в плей-офф турнира. Португалия с 4 баллами заняла 3 место и также вышла в следующую стадию.

Португалия – Франция видеообзор