"Спали себе спокойно и в 5 утра сработала тревога"

Футболист рассказал о шоке и эмоциях в первые дни войны. Также игрок поделился тем, как начал волонтёрить во время войны.

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"Находился я в Киеве дома. Спали себе спокойно и в 5 утра сработала тревога. Мы посмотрели в окно и увидели, что все люди бегают, автомобили куда-то спешат. Поднялся кипиш. Мы тоже не растерялись, достали чемодан и первые вещи, которые случились на глаза собрали. Поехали за город в Боярку. Сидели там три дня в бомбоубежище", – сказал футболист.

Сейчас Корниенко находится на своей родине – Полтавщине. Он активно помогает детям и другим гражданам товарами первой необходимости в блокпостах.

"Мы выстоим за свою Родину до конца и истребим этих тварей"

"Понимали, что все с каждым днем ​​хуже и хуже и все же рискнули и поехали домой в Полтаву. Здесь все родные. Мы приехали и с первого дня, моя инициатива была, помогать терробороне, всем военным, а также деткам. Каждый день мы ездим по блокпостам, военным комиссариатам. Собираем и покупаем все самое необходимое, начиная от продуктов и заканчивая экипировкой. Детям вещи, игрушки, еда и памперсы. Как-то так", – отметил Виктор.

Футболист уверен, что украинцы смогут выстоять за свою родину. Несмотря на то, что за короткое время президент России "превратил их жизнь в ад".

Больше всего шокирует, что буквально через час Путин-х**ло превратил жизнь украинцев в ад. Людям приходится прятаться и выживать. Все их планы на будущее он разрушил. Но мы выстоим за свою Родину до конца и истребим этих тварей,

– подчеркнул Корниенко.

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