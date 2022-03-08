"Спали собі спокійно й о 5 ранку спрацювала тривога"

Футболіст розповів про шок та емоції у перші дні війни. Також гравець поділився тим, як почав волонтерити під час війни.

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"Знаходився я в Києві вдома. Спали собі спокійно і о 5 ранку спрацювала тривога. Ми подивилося у вікно і побачили, що всі люди бігають, автомобілі кудись поспішають. Піднявся кіпіш. Ми теж не розгубилися, дістали валізу і перші речі, які трапилися на очі зібрали. Поїхали за місто до Боярки. Сиділи там три дні в бомбосховищі", – сказав футболіст.

Нині Корнієнко перебуває на своїй батьківщині – Полтавщині. Він активно допомагає дітям та іншим громадянам товарами першої необхідності на блокпостах.

"Ми вистоїмо за свою Батьківщину до кінця і винищимо цих тварюк"

"Розуміли, що все з кожним днем гірше й гірше і все ж ризикнули та поїхали додому в Полтаву. Тут усі рідні. Ми приїхали і з першого дня, моя ініціатива була, допомагати теробороні, усім військовим, а також діткам. Кожен день ми їздимо по блокпостах, військових комісаріатах. Збираємо та купуємо усе найнеобхідніше, починаючи від продуктів і закінчуючи екіпіруванням. Дітям речі, іграшки, їжа та памперси. Якось так", – зазначив Віктор.

Футболіст упевнений, що українці зможуть вистояти за свою батьківщину. Попри те, що за короткий відрізок часу президент Росії "перетворив їхнє життя у пекло".

Найбільше шокує, що буквально за годину Путін-х**ло перетворив життя українців у пекло. Людям доводиться ховатися та виживати. Усі їхні плани на майбутнє він зруйнував. Але ми вистоїмо за свою Батьківщину до кінця і винищимо цих тварюк,

– наголосив Корнієнко.

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