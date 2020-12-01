Київське Динамо зазнало чергових втрат. Цього разу командам до кінця 2020 року не допоможе півзахисник Віталій Буяльський.

Буяльський не потрапив у заявку київського Динамо на матч Ліги чемпіонів проти Ювентуса на виїзді. Гра відбудеться у середу, 2 грудня.

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В Динамо заявили про те, що ряд гравців не потрапили в заявку з різних причин. Такими гравцями, окрім Буяльського, є Міккель Дуелунд, Олександр Тимчик та Микита Бурда. Але самих причин не назвали.

За даними "Динамоманія", у Буяльського зламане ребро. Зламав він його на тренуванні під час зіткнення з Денисом Гармашем.

Таким чином Буяльський точно не зіграє до кінця 2020 року. І пропустить чотири матчі Динамо. Окрім гри проти Ювентуса, це буде і матч проти Ференцвароша в Лізі чемпіонів, а також два матчі в УПЛ – проти Колоса та Маріуполя.