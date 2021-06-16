Украина сыграет два матча Евро-2020 в Бухаресте: что следует знать об "Арене Националь"

Сборная Украины на Евро-2020 два матча проведет в Бухаресте на Национальном стадионе. Все, что стоит знать об этой арене – читайте в материале Спорт 24.

Стадион построен на месте старой арены "Лия Маноло" в 2011 году. "Арена Националь" – домашний стадион сборной Румынии по футболу и вмещает около 55 тысяч зрителей. На нем еще не проводили матчей Чемпионатов мира или Европы, но он принимал финал Лиги Европы сезона 2011/12.

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Иногда стадион используется для домашних поединков Динамо Бухарест или Стяуа. На арене играют большие игры национальной лиги и кубка страны. С момента открытия на нем разыгрывали Суперкубок Румынии и Финал Кубка Румынии.

Там также проводят международные концерты, музыкальные туры и важные местные социальные мероприятия и праздники.

Стадион будет принимать четыре поединка Евро-2020

Австрия – Северная Македония (13 июня);

Украина – Северная Македония (17 июня);

Украина – Австрия (21 июня);

1/8 финала чемпионата Европы (28 июня).

Особенности "Арены Националь"

"Арена Националь" оснащена выдвижной крышей, оформленной с полупрозрачной мембраны. Для того, что ее полностью закрыть и открыть нужно 15 минут.

Радиальные канаты крыши поддерживают гигантский куб, висящий над центром поля. С каждой стороны этого куба установлены экраны, за которыми удобно следить с любой точки стадиона.

Футболисты, которые играли на "Лия Маноло", предшественнице "Арены Националь", жаловались, что не чувствуют поддержки болельщиков, так как трибуны находились слишком далеко от поля. На новом стадионе в Бухаресте это пожелание было учтено: трибуны плотно прилегают к площадке в лучших традициях английских арен.

Стадион "Арена Националь" в Бухаресте: видеообзор