Стадіон зведений на місці старої арени "Лія Маноло" у 2011 році. "Арена Національ" – домашній стадіон збірної Румунії з футболу та вміщує близько 55 тисяч глядачів. На ньому ще не проводили матчів Чемпіонатів світу чи Європи, але він приймав фінал Ліги Європи сезону 2011/12.
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Інколи стадіон використовується для домашніх поєдинків Динамо Бухарест або Стяуа. На арені грають великі ігри національної ліги і кубку країни. З моменту відкриття на ньому розігрували Суперкубок Румунії та Фінал Кубка Румунії.
- Там також проводять міжнародні концерти, музичні тури та важливі місцеві соціальні заходи та свята.
Стадіон прийматиме чотири поєдинки Євро-2020
- Австрія – Північна Македонія (13 червня);
- Україна – Північна Македонія (17 червня);
- Україна – Австрія (21 червня);
- 1/8 фіналу чемпіонату Європи (28 червня).
Особливості "Арени Національ"
"Арена Національ" оснащена висувним дахом, оформленим з напівпрозорої мембрани. Для того, що його повністю закрити і відкрити потрібно 15 хвилин.
Радіальні канати даху підтримують гігантський куб, що висить над центром поля. З кожного боку цього куба встановлені екрани, за якими зручно стежити з будь-якої точки стадіону.
Стадіон "Арена Національ" у Бухаресті: відеоогляд