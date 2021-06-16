Стадіон зведений на місці старої арени "Лія Маноло" у 2011 році. "Арена Національ" – домашній стадіон збірної Румунії з футболу та вміщує близько 55 тисяч глядачів. На ньому ще не проводили матчів Чемпіонатів світу чи Європи, але він приймав фінал Ліги Європи сезону 2011/12.

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Інколи стадіон використовується для домашніх поєдинків Динамо Бухарест або Стяуа. На арені грають великі ігри національної ліги і кубку країни. З моменту відкриття на ньому розігрували Суперкубок Румунії та Фінал Кубка Румунії.

Там також проводять міжнародні концерти, музичні тури та важливі місцеві соціальні заходи та свята.

Стадіон прийматиме чотири поєдинки Євро-2020

Австрія – Північна Македонія (13 червня);

Україна – Північна Македонія (17 червня);

Україна – Австрія (21 червня);

1/8 фіналу чемпіонату Європи (28 червня).

Особливості "Арени Національ"

"Арена Національ" оснащена висувним дахом, оформленим з напівпрозорої мембрани. Для того, що його повністю закрити і відкрити потрібно 15 хвилин.

Радіальні канати даху підтримують гігантський куб, що висить над центром поля. З кожного боку цього куба встановлені екрани, за якими зручно стежити з будь-якої точки стадіону.

Це цікаво! Футболісти, які грали на "Лія Маноло", попередниці "Арени Національ", скаржилися, що не відчувають підтримки уболівальників, так як трибуни перебували занадто далеко від поля. На новому стадіоні в Бухаресті це побажання було враховано: трибуни щільно прилягають до майданчика у кращих традиціях англійських арен.

Стадіон "Арена Національ" у Бухаресті: відеоогляд