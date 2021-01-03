Буффона признали лучшим вратарем всех времен в опросе голкиперов
Итальянец Джанлуиджи Буффон признан лучшим вратарем всех времен и народов. Такие результаты голосования 18 вратарей из разных европейских стран.
Опрос провела итальянская La Gazzetta dello Sport. Буффон получил сразу семь голосов, оставив позади советского голкипера Льва Яшина, у которого оказалось 5 голосов.
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Тройку лучших вратарей в опросе занял Дино Дзофф, у которого два голоса.
По одному голосу набрали Гордон Бэнкс, Икер Касильяс, Зепп Майер, Ладислао Мазуркевич, Рожерио Сени, Таффарел и Петер Шмейхель.
Издание также отметило тот факт, что Буффон продолжает свои выступления на высшем уровне, несмотря на имеющийся 27-летний стаж в рамке ворот.
Что следует знать о Буффоне
- Профессиональную карьеру Джанлуиджи Буффон начал в футбольном клубе Парма, за который выступал с 1995 по 2001 года.
- В 2001 году Буффон перешел в Ювентус за рекордные на то время 52 миллиона евро. Он там выступал до 2018 года, выиграв 9 раз чемпионат Италии, четыре раза Кубок Италии, еще пять раз Суперкубок Италии. С командой он трижды играл в финале Лиги чемпионов.
- Буффон был одним из тех, кто остался в Ювентусе, когда их перевели в Серию B за договорные матчи.
- Всего за Ювентус провел 656 матчей, в том числе в 509 играх чемпионата.
- Летом 2018 года, после окончания контракта с Ювентусом, перешел во французский ПСЖ. С командой стал чемпионом страны.
- 4 июля 2019 года было объявлено о возвращении голкипера в Ювентус, с которым 41-летний игрок заключил однолетний контракт. Выиграл еще одно чемпионство в Италии, которое стало для него юбилейный – десятым. Но и после этого продлил контракт с клубом. В этом сезоне сыграл пять матчей за Ювентус.
- За сборную Италии Буффон выступал с 1997 по 2018 год. Стал чемпионом мира в 2006 году и серебряным призером Евро-2012.
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