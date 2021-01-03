Итальянец Джанлуиджи Буффон признан лучшим вратарем всех времен и народов. Такие результаты голосования 18 вратарей из разных европейских стран.

Опрос провела итальянская La Gazzetta dello Sport. Буффон получил сразу семь голосов, оставив позади советского голкипера Льва Яшина, у которого оказалось 5 голосов.

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Тройку лучших вратарей в опросе занял Дино Дзофф, у которого два голоса.

По одному голосу набрали Гордон Бэнкс, Икер Касильяс, Зепп Майер, Ладислао Мазуркевич, Рожерио Сени, Таффарел и Петер Шмейхель.

Издание также отметило тот факт, что Буффон продолжает свои выступления на высшем уровне, несмотря на имеющийся 27-летний стаж в рамке ворот.

Что следует знать о Буффоне