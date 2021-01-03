Буффона визнали найкращим воротарем всіх часів в опитуванні голкіперів
Італієць Джанлуїджі Буффон визнаний найкращим воротарем всіх часів і народів. Такі результати голосування 18 воротарів з різних європейських країн.
Опитування провела італійська La Gazzetta dello Sport. Буффон отримав одразу сім голосів, залишивши позаду радянського голкіпера Льва Яшина, в якого виявилося 5 голосів.
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Трійку найкращих воротарів в опитуванні посів Діно Дзофф, в якого два голоси.
По одному голосу набрали Гордон Бенкс, Ікер Касільяс, Зепп Маєр, Ладіслао Мазуркевич, Рожеріо Сені, Клаудіо Таффарел і Петер Шмейхель.
Видання також зазначила той факт, що Буффон продовжує свої виступи на найвищому рівні, попри наявний 27-річний стаж в рамці воріт.
Що варто знати про Буффона
- Професійну кар'єру Джанлуїджі Буффон розпочав у футбольному клубі Парма, за яку виступав з 1995 до 2001 року.
- У 2001 році Буффон перейшов до Ювентуса за рекордні на той час 52 мільйони євро. Він там виступав до 2018 року, вигравши 9 разів чемпіонат Італії, чотири рази Кубок Італії, ще п'ять разів Суперкубок Італії. З командою він тричі грав у фіналі Ліги чемпіонів.
- Буффон був одним з тих, хто залишився в Ювентусі, коли їх перевели до Серії B за договірні матчі.
- Загалом за Ювентус провів 656 матчів, у тому числі у 509 іграх чемпіонату.
- Влітку 2018 року, після закінчення контракту з Ювентусом, перейшов у французький ПСЖ. З командою став чемпіоном країни.
- 4 липня 2019 року було оголошено про повернення голкіпера до Ювентуса, з яким 41-річний гравець уклав однорічний контракт. Виграв ще одне чемпіонство в Італії, яке стало для нього ювілейне – десяте. Але й після цього продовжив контракт з клубом. В цьому сезоні зіграв п'ять матчів за Ювентус.
- За збірну Італії Буффон виступав з 1997 до 2018 року. Став чемпіоном світу у 2006 році та срібним призером Євро-2012.
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