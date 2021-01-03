Італієць Джанлуїджі Буффон визнаний найкращим воротарем всіх часів і народів. Такі результати голосування 18 воротарів з різних європейських країн.

Опитування провела італійська La Gazzetta dello Sport. Буффон отримав одразу сім голосів, залишивши позаду радянського голкіпера Льва Яшина, в якого виявилося 5 голосів.

Варте уваги УЄФА включила Забарного та Трубіна у топ-50 талановитих футболістів світу

Трійку найкращих воротарів в опитуванні посів Діно Дзофф, в якого два голоси.

По одному голосу набрали Гордон Бенкс, Ікер Касільяс, Зепп Маєр, Ладіслао Мазуркевич, Рожеріо Сені, Клаудіо Таффарел і Петер Шмейхель.

Видання також зазначила той факт, що Буффон продовжує свої виступи на найвищому рівні, попри наявний 27-річний стаж в рамці воріт.

Що варто знати про Буффона