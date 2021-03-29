Амбиции голкипера больше, чем доверие Пирло: Буффон покинет Ювентус ради игровой практики
43-летний Джанлуиджи Буффон недоволен ситуацией в Ювентусе и готов покинуть Турин. Голкипер открыт для новых предложений.
Источник:La Gazzetta dello Sport
Судьба карьеры Буффона
В этом сезоне во всех турнирах Джанлуиджи Буффон провел в футболке "старой синьоры" лишь 10 матчей, в которых пропустил 5 голов и еще 6 поединков отстоял на ноль. Футбольные амбиции голкипера больше, чем то время, которое дает ему тренерский штаб Ювентуса.
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Вратарь готов покинуть команду Андреа Пирло в конце этого сезона. Если клуб не будет продлевать контракт, поэтому Буффон будет искать себе новый клуб. Команду, в которой итальянец сможет получать стабильную игровую практику даже в свои 43 года.
Пирло доверяет место в стартовом составе команды польскому вратарю Войцеху Щенсны.
Встреча с президентом и решающий кубковый матч
У футболиста запланирована встреча с президентом Ювентуса Андреа Аньелли. Решение относительно своего будущего голкипер объявит после финала Кубка Италии против Аталанты. Матч состоится 19 мая. Если ни один из клубов не выйдет на Джанлуиджи, то Буффон повесит бутсы на гвоздь.
- Ранее легендарный страж ворот заявлял, что готов вернуться в Парму, откуда перешел в далеком 2001 году. В свое время "старая синьора" заплатила за голкипера солидную сумму, которая составила почти 53 миллиона евро.
- Буффон во второй раз может покинуть Турин. Ранее итальянец в 2018 году променял Италию на Францию, перейдя в статусе свободного агента в ПСЖ. Однако уже в 2019 году свободным агентом вернулся в Ювентус.
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