43-летний Джанлуиджи Буффон недоволен ситуацией в Ювентусе и готов покинуть Турин. Голкипер открыт для новых предложений.

Судьба карьеры Буффона

В этом сезоне во всех турнирах Джанлуиджи Буффон провел в футболке "старой синьоры" лишь 10 матчей, в которых пропустил 5 голов и еще 6 поединков отстоял на ноль. Футбольные амбиции голкипера больше, чем то время, которое дает ему тренерский штаб Ювентуса.

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Вратарь готов покинуть команду Андреа Пирло в конце этого сезона. Если клуб не будет продлевать контракт, поэтому Буффон будет искать себе новый клуб. Команду, в которой итальянец сможет получать стабильную игровую практику даже в свои 43 года.

Пирло доверяет место в стартовом составе команды польскому вратарю Войцеху Щенсны.

К слову. Действующий контракт Буффона с итальянским грандом рассчитан до конца июня 2021 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока только в 1 миллион евро.

Встреча с президентом и решающий кубковый матч

У футболиста запланирована встреча с президентом Ювентуса Андреа Аньелли. Решение относительно своего будущего голкипер объявит после финала Кубка Италии против Аталанты. Матч состоится 19 мая. Если ни один из клубов не выйдет на Джанлуиджи, то Буффон повесит бутсы на гвоздь.