Майбутнє Буффона

Італійський голкіпер вирішив вдруге покинути туринський Ювентус. У 2018 році Джанлуїджі Буффон вже змінював Турин на Париж, де виступав за ПСЖ.

До теми Буффон вдруге покидає Ювентус

43-річний футболіст може продовжити свою кар'єру у Барселоні. Каталонський клуб готовий запросити Буффона для конкуренції Марку-Андре тер Штегену. Сторони вже навіть обговорили потенційний трансфер.

Зараз каталонський клуб змагається за чемпіонство у Ла Лізі. Їх конкурентами є два мадридські клуби – Атлетіко та Реал. Не виключено, що з наступного сезону у команді будуть кадрові зміни у складі.

Ювентус теж із 69 очками йде на 5 місці у таблиці Серії А. Туринський клуб відстає від другої позиції лише на 4 пункти. Буффон у складі італійців ще може стати віцечемпіоном сезону-2020/2021 в Італії. Або ж поповнити свій музей "бронзою" чемпіонату.