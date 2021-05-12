Майбутнє Буффона
Італійський голкіпер вирішив вдруге покинути туринський Ювентус. У 2018 році Джанлуїджі Буффон вже змінював Турин на Париж, де виступав за ПСЖ.
До теми Буффон вдруге покидає Ювентус
43-річний футболіст може продовжити свою кар'єру у Барселоні. Каталонський клуб готовий запросити Буффона для конкуренції Марку-Андре тер Штегену. Сторони вже навіть обговорили потенційний трансфер.
Зараз каталонський клуб змагається за чемпіонство у Ла Лізі. Їх конкурентами є два мадридські клуби – Атлетіко та Реал. Не виключено, що з наступного сезону у команді будуть кадрові зміни у складі.
Ювентус теж із 69 очками йде на 5 місці у таблиці Серії А. Туринський клуб відстає від другої позиції лише на 4 пункти. Буффон у складі італійців ще може стати віцечемпіоном сезону-2020/2021 в Італії. Або ж поповнити свій музей "бронзою" чемпіонату.
- У липні 2019 року повернувся у Ювентус після вояжу до ПСЖ. У цьому сезоні Буффон відіграв за туринців 12 матчів, у яких пропустив 7 голів та 6 поєдинків зіграв на нуль.
- Італійський голкіпер вважається одним із найбільш титулованих воротарів світу. Усього за кар'єру гравця Джанлуїджі виграв 28 трофеїв. У 2006 році став чемпіоном світу.