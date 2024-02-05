Уже 24-25 февраля должен возобновиться футбол в Украинской Премьер-лиге. Правда, не исключено, что матчи 18-го тура УПЛ-2023/2024 не будут проводиться 24 февраля.
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День, когда украинцам будет не до футбола
По информации источника, с большой вероятностью сезон УПЛ возобновится на день позже – 25 февраля (воскресенье).
Ведь 24 февраля могут объявить днем национального траура. Именно в этот день Россия начала ужасное полномасштабное вторжение в Украину, которое продолжается до сих пор.
Отметим, что перед возобновлением УПЛ только донецкий Шахтер вернется к официальным матчам. 15 февраля "горняки" проведут свой первый поединок против французского Марселя. Команды встретятся в рамках плей-офф Лиги Европы. Ответный матч запланирован на 22 февраля.
Расписание 18-го тура УПЛ
- Александрия – Шахтер
- Рух – Полесье
- Металлист 1925 – Динамо
- Заря – Ворскла
- Днепр-1 – Минай
- ЛНЗ – Кривбасс
- Верес – Колос
- Оболонь – Черноморец