Матч-відкриття 18-го туру УПЛ відбудеться у п'ятницю, 23 лютого. У цьому поєдинку черкаська ЛНЗ, який йде 10-м, прийматиме сенсаційного лідера першості Кривбас. Стартовий свисток пролунає о 15:30.
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Відзначимо, що 5 лютого інформаційне джерело "ТаТоТаке" повідомило, що, найімовірніше, 24 лютого не відбудеться жоден поєдинок 18-го туру української першості. Адже це річниця початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли можуть оголосити днем Національної жалоби. Що й підтвердилось вже на офіційному рівні.
Українська Прем'єр-ліга розтягнула 18-й тур на три дні, але жоден із матчів не відбудеться у день, коли життя українців назавжди стало іншим.
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Розклад 18-го туру УПЛ
- 23 лютого
ЛНЗ – Кривбас (15:30)
- 25 лютого
Дніпро-1 – Минай (13:00)
Верес – Колос (13:00)
Металіст 1925 – Динамо (15:30)
Рух – Полісся (17:00)
- 26 лютого
Зоря – Ворскла (13:00)
Оболонь – Чорноморець (15:30)
Олександрія – Шахтар (18:00)