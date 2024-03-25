В ITF ответили относительно участия сторонницы Лукашенко на Олимпиаде: сможет ли она выступить

Ранее в СМИ появилась информация, что сторонница Лукашенко Соболенко не сможет выступить на Олимпиаде-2024. Международная федерация тенниса дала ответ.

ITF ответили на запрос Tribuna.com относительно того, действительно ли белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко отстранены от Олимпиады в Париже. Ответ предоставил старший менеджер ITF по связям со СМИ Крис Смит.

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Что известно об участии белорусок

Он ответил: "Ни один теннисист пока не отстранен от участия в Олимпиаде-2024 в Париже".

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что Соболенко не примет участия в Играх-2024 из-за связей с Александром Лукашенко. Также сообщалось, что теннисисток лишили нейтрального статуса.

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Международная федерация тенниса объявила о принятии российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе для участия в Олимпиаде и Паралимпиаде. Это решение было обнародовано на официальном сайте ITF.

В сообщении указано, что теннисистам предоставляется возможность принять участие в Играх, если они соответствуют критериям нейтральности, установленным Международными олимпийским и паралимпийским комитетами. Кроме того, "нейтральным" участникам, которым будет разрешено выступать, нужно будет соответствовать всем требованиям отбора, установленным ITF.

. Соболенко – вторая ракетка мира, Азаренко – 32-я. Всего в женской одиночной сетке Парижа будет 64 спортсменки.