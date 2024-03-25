ITF відповіли на запит Tribuna.com щодо того, чи дійсно білоруські тенісистки Аріна Соболенко і Вікторія Азаренко відсторонені від Олімпіади у Парижі. Відповідь надав старший менеджер ITF зі зв’язків зі ЗМІ Кріс Сміт.

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Що відомо про участь білорусок

Він відповів:"Жодного тенісиста наразі не відсторонено від участі в Олімпіаді-2024 у Парижі".

Зазначимо, що раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що Соболенко не візьме участі в Іграх-2024 через зв’язки з Олександром Лукашенком. Також повідомлялось, що тенісисток позбавили нейтрального статусу.

До слова. Соболенко – друга ракетка світу, Азаренко – 32-га. Всього в жіночій одиночній сітці Парижа буде 64 спортсменки.

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