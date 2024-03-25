Для этого им надо соответствовать принципам Международного олимпийского комитета и списку требований. Среди них, в частности, является отсутствие "активной поддержки" войны в Украине.

К теме Российских и белорусских теннисистов допустили к Олимпиаде-2024

Экс-первые ракетки мира из Беларуси не сыграют на Олимпиаде

Однако далеко не все пройдут эту проверку. Сообщается, что вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко не сыграет на Олимпийских играх 2024 года.

По информации издания, она не попала в список участников Олимпиады из-за тесных связей с президентом Беларуси Александром Лукашенком. Сабаленко является подписанткой письма в поддержку диктаторского режима и на пресс-конференциях отказывалась комментировать их совместные фото и не осуждала войну в Украине.

Также в список не попала экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко. О причинах ее отсутствия пока ничего не сообщается.

Отмечается также, что лишь несколько теннисистов из стран-агрессорок смогут принять участие в Играх-2024. Туда ожидается попадет Даниил Медведев, Андрей Рублев и Дарья Касаткина, последние двое из этого списка не возвращались в Россию после начала полномасштабного вторжения.

Справка. Летние олимпийские игры-2024 состоятся в Париже. Они продлятся с 26 июля по 11 августа.