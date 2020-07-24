Американец Джермалл Чарло считает, что он готов победить Сергея Деревянченко. Он сможет провести поединки против сильнейших боксеров, если будет праздновать победу над украинцем.

По словам Чарло, если он нокаутирует Деревянченко, то такая победа укрепит его позиции в дивизионе и привлечет внимание серьезных боксеров, цитирует американца Boxingscene.

К теме: Сергей Деревянченко – Джермалл Чарло: официальная дата и место боя за титул WBC

Возможность для Чарло

Победа Чарло сделает много шума в мире бокса. Это даст всем понять, что мощь американца очень серьезная, поэтому он может выйти на ринг против абсолютно любого соперника.

Я имею в виду, побив Деревянченко, это даст им понять, что я готов к большим боям, о которых меня все спрашивают с Альваресом и Головкиным,

– заявил Чарло.

Промоутерская компания Showtime официально сообщила о том, что бой состоится 26 сентября. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, который принадлежит Чарло.

Кто такой Джермалл Чарло? 30-летний американец становился чемпионом мира в 1-м среднем весе, а сейчас является действующим обладателем титула WBC в среднем весе. Непобедимый боксер провел 30 боев на профессиональном ринге.

Карьера Деревянченко