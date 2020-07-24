Будущий соперник Деревянченко сделал дерзкое заявление о бое с украинцем
Американец Джермалл Чарло считает, что он готов победить Сергея Деревянченко. Он сможет провести поединки против сильнейших боксеров, если будет праздновать победу над украинцем.
По словам Чарло, если он нокаутирует Деревянченко, то такая победа укрепит его позиции в дивизионе и привлечет внимание серьезных боксеров, цитирует американца Boxingscene.
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Возможность для Чарло
Победа Чарло сделает много шума в мире бокса. Это даст всем понять, что мощь американца очень серьезная, поэтому он может выйти на ринг против абсолютно любого соперника.
Я имею в виду, побив Деревянченко, это даст им понять, что я готов к большим боям, о которых меня все спрашивают с Альваресом и Головкиным,
– заявил Чарло.
Промоутерская компания Showtime официально сообщила о том, что бой состоится 26 сентября. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, который принадлежит Чарло.
Кто такой Джермалл Чарло?30-летний американец становился чемпионом мира в 1-м среднем весе, а сейчас является действующим обладателем титула WBC в среднем весе. Непобедимый боксер провел 30 боев на профессиональном ринге.
Карьера Деревянченко
- Украинец за два года дважды упустил возможность стать чемпионом мира в среднем весе. Он два раза потерпел поражение в поединках за титул IBF.
- В октябре 2018 года Деревянченко проиграл Даниэлю Джейкобсу, который в итоге "отдал" титул Саулю Альваресу.
- Через год Деревянченко получил второй шанс выиграть титул IBF. Команда Сергея не договорились о бое с Альваресом, в результате чего IBF забрала титул у мексиканца.
- Украинец вышел на бой против Геннадия Головкина. Сергей проиграл спорным решением судей, хотя большинство экспертов убеждены, что Головкин не победил. Этим поединком украинец привлек внимание сильнейших боксеров.