Майбутній суперник Дерев'янченка зробив зухвалу заяву про бій з українцем
Американець Джермалл Чарло вважає, що він готовий перемогти Сергія Дерев'янченка. Він зможе провести поєдинки проти найсильніших боксерів, якщо святкуватиме звитягу над українцем.
До теми: Сергій Дерев'янченко – Джермаллом Чарло: офіційна дата та місце бою за титул WBC
Можливість для Чарло
Перемога Чарло зробить багато шуму у світі боксу. Це дасть усім зрозуміти, що міць американця дуже серйозна. тому він може вийти на ринг проти абсолютно будь-якого суперника.
Я маю на увазі, побивши Дерев'янченко, це дасть їм зрозуміти, що я готовий до великих боїв про які мене всі питають з Альваресом і Головкіним,
– заявив Чарло.
Промоутерська компанія Showtime офіційно повідомила про те, що бій відбудеться 26 вересня. На кону буде стояти титул чемпіона світу за версією WBC в середній вазі, який належить Чарлі.
Хто такий Джермалл Чарло?30-річний американець ставав чемпіоном світу у 1-й середній вазі, а зараз є чинним володарем титулу WBC у середній вазі. Непереможний боксер провів 30 бої на професійному ринзі.
Кар'єра Дерев'янченка
- Українець за два роки двічі змарнував можливість стати чемпіоном світу у середній вазі. Він два рази зазнав поразки у поєдинках за титул IBF.
- У жовтні 2018 року Дерев'янченко програв Деніелю Джейкобсу, який у підсумку "віддав" титул Саулю Альваресу.
- Через рік Дерев'янченко отримав другий шанс виграти титул IBF. Команда Сергія не домовилися про бій з Альваресом, внаслідок чого IBF забрала титул у мексиканця.
- Українець вийшов на бій проти Геннадія Головкіна. Сергій програв суперечливим рішенням суддів, хоча більшість експертів переконані, що Головкін не переміг. Цим поєдинком українець привернув увагу найсильніших боксерів.