Американець Джермалл Чарло вважає, що він готовий перемогти Сергія Дерев'янченка. Він зможе провести поєдинки проти найсильніших боксерів, якщо святкуватиме звитягу над українцем.

За словами Чарло, якщо він нокаутує Дерев'янченка, то така перемога зміцнить його позиції в дивізіоні та приверне увагу серйозних боксерів, цитує американця Boxingscene.

До теми: Сергій Дерев'янченко – Джермаллом Чарло: офіційна дата та місце бою за титул WBC

Можливість для Чарло

Перемога Чарло зробить багато шуму у світі боксу. Це дасть усім зрозуміти, що міць американця дуже серйозна. тому він може вийти на ринг проти абсолютно будь-якого суперника.

Я маю на увазі, побивши Дерев'янченко, це дасть їм зрозуміти, що я готовий до великих боїв про які мене всі питають з Альваресом і Головкіним,

– заявив Чарло.

Промоутерська компанія Showtime офіційно повідомила про те, що бій відбудеться 26 вересня. На кону буде стояти титул чемпіона світу за версією WBC в середній вазі, який належить Чарлі.

Хто такий Джермалл Чарло? 30-річний американець ставав чемпіоном світу у 1-й середній вазі, а зараз є чинним володарем титулу WBC у середній вазі. Непереможний боксер провів 30 бої на професійному ринзі.

Кар'єра Дерев'янченка