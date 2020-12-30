Український голкіпер Реала Андрій Лунін не лише сам встигає тренуватись та ставати кращим, а й виховувати майбутніх стражів воріт. Схоже, українець підготує собі гідну заміну у майбутньому.

У перерві між тренуваннями Андрій Лунін вирішив часу ларом не гаяти та несподівано для всіх став тренером для маленького хлопчика, який у майбутньому має все, щоб стати основним стражем воріт Реала. Ролик з тренування виклав сам голкіпер збірної України на своїй сторінці у інстаграмі.

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Тренування майбутнього чемпіона

На відео видно, як українець розробив різні вправи для майбутнього чемпіона. Тренування було схоже на роботу справжнього дорослого голкіпера. Вже за 13 годин пост Луніна у соцмережі зібрав понад 30 тисяч вподобань та велику кількість коментарів, у яких фанати розкидались компліментами у сторону Андрія.

Свої тренування Лунін теж проводить не менш ефектніше. Його роботу на тренування не рідко відзначає сам головний наставник "вершкових" Зінедін Зідан. Але шансу українському голкіперу чомусь не дає. Лунін вже третій сезон у складі "Королівського клубу", але так і не зіграв жодного офіційного поєдинку.

Спершу страж воріт збірної України катався по орендах в іспанських клубах, але своєю грою заслужив повернення у Реал. З того часу постійно потрапляє у заявку команди, але місце у рамці воріт займає бельгійський конкурент Тібо Куртуа.

Наступний матч Реал зіграє вже у середу, 30 грудня, на виїзді проти Ельче. Стартовий свисток судді пролунає о 22:30.