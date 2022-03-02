Буду защищать страну, где родились мои детки, – экс-футболист Динамо Алиев

Бывший игрок сборной Украины и Динамо Александр Алиев продолжает защищать Киев от захватчиков из России. Экс-футболист не отдаст врагу территорию, где родились его дети.

Алиев: Остался и останусь

Экс-игрок киевского Динамо Александр Алиев еще с первых дней войны стал на защиту родной страны. Бывший футболист обратился к народу Украины.

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Алиев заверил, что не намерен покидать Киев во время войны с российскими оккупантами. Александр остается в городе, где родились дети.

Футболист надеется, что скоро над Украиной будет мирное небо.

Как и говорил, я здесь, в Киеве. Остался и останусь. Здесь буду защищать страну, где родились мои детишки. Призываю всех к миру. Ребята, украинцы, держитесь. Мы сила, мы молодцы, мы все это выдержим. Что в моих силах – все постараюсь делать, чтобы в этой стране был только мир,

– сказал Алиев.

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