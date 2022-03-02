Буду защищать страну, где родились мои детки, – экс-футболист Динамо Алиев
Источник:инстаграмм Александра Алиева
Бывший игрок сборной Украины и Динамо Александр Алиев продолжает защищать Киев от захватчиков из России. Экс-футболист не отдаст врагу территорию, где родились его дети.
Алиев: Остался и останусь
Экс-игрок киевского Динамо Александр Алиев еще с первых дней войны стал на защиту родной страны. Бывший футболист обратился к народу Украины.
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Алиев заверил, что не намерен покидать Киев во время войны с российскими оккупантами. Александр остается в городе, где родились дети.
Футболист надеется, что скоро над Украиной будет мирное небо.
Как и говорил, я здесь, в Киеве. Остался и останусь. Здесь буду защищать страну, где родились мои детишки. Призываю всех к миру. Ребята, украинцы, держитесь. Мы сила, мы молодцы, мы все это выдержим. Что в моих силах – все постараюсь делать, чтобы в этой стране был только мир,
– сказал Алиев.
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