Буду в Украине ко дню победы над этим фашизмом, – Павелко не собирается покидать страну
Источник:Денисов Time
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что многие спортивные ассоциации предлагали ему помощь. Однако уезжать из Украины он не планирует.
По словам Павелко, многие футбольные ассоциации предлагали разместить офис УАФ в их странах. Также ему предлагали уехать из Украины.
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"Когда начались военные действия, наши партнеры, наши друзья из всех стран Европы и мира предоставили нам возможность сделать офис в любой стране. И я очень благодарен президентам национальных ассоциаций, федераций футбола, которые мне звонили и предлагали услуги для того, чтобы вывезти штаб, офис, меня лично и мою семью", – сказал Павелко.
Тем не менее, он отказался от предложений и подчеркнул, что останется в родной стране.
Я всех им поблагодарил и сказал, что вся наша футбольная семья, я и моя семья будем в Украине ко дню победы, к моменту, когда мы победим этот фашизм, пришедший на нашу землю. Я очень поблагодарил всех,
– добавил глава УАФ.
Также Павелко рассказал о судьбе этого сезона УПЛ, который так и не возобновился после зимней паузы из-за агрессии кафиров и террористов из России на территории Украины.