Чемпионат хотят доиграть

С началом полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины и введением военного положения в стране были остановлены все футбольные мероприятия. Павелко признался, что рассчитывает на то, что сезон в чемпионате Украины обязательно будет доигран.

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"Мы верим в нашу победу и то, что чемпионат Украины будет продолжен. Не все стадионы будут готовы, но мы найдем возможность доиграть сезон. Сегодня с нами в штабе работают руководители УПЛ и ПФЛ Евгений Дикий и Александр Каденко. Мы с ними держим связь" связь со всеми клубами", – сказал он.

При этом очевидно, что в условиях продолжения боевых действий от идеи придется отказаться, поэтому выводы будут делаться на основании оперативной обстановки, уверяет Павелко.

"Сегодня на первый план выходит вопрос доигрывания чемпионата по спортивному принципу. Понимаем, что ситуация может развиваться по-разному. Окончательное решение будет приниматься по ситуации", – заявил глава УАФ.