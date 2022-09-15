Харлан: Кожен повинен відповідати за свої вчинки

Титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан прокоментувала відсторонення російських спортсменів від міжнародної арени. Вона наголосила, що буде робити все можливе, аби цей бан продовжувався.

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Знаєте, це дуже важливо зараз, бо все ж таки – це про справедливість. Українські спортсмени не можуть нормально тренуватися, менше фінансування виділяється на спорт, їхні батьки під обстрілами, хтось втратив рідних. І якщо російські спортсмени будуть їздити на змагання – це буде несправедливо. Тому кожен повинен відповідати за свої вчинки. Я вважаю, що це колективна відповідальність, яка повинна бути. Це важливо для українських та міжнародних федерацій. Вважаю, що це потрібно зараз. Я знаю, що багато спортсменів підтримують це,

– сказала Ольга.

Харлан наголосила, що спорт не може бути поза політикою, коли починається війна. Вона вважає, що представників країни-агресора необхідно відсторонити в усіх сферах.

"Я не знаю, як вони будуть дивитися в очі нам, і як це буде взагалі, тому що це просто неприпустимо. Коли кажуть, що спорт поза політикою, то це вже балачки, які не працюють, коли починається війна, коли гинуть люди. Це вже не обговорюється. Тому зараз повинна бути ізоляція росіян у будь-яких сферах. Коли почалася війна, ми кричали про це, просили, молили допомогти зупинити це, сказати щось. А з тієї сторони було лише мовчання. А як ми могли це розцінювати, як не підтримку війни? Дехто там каже, що боїться щось говорити, але мені все одно, бо коли мені телефонує мама і каже, що за 2 кілометри від них впав снаряд. Ми боремося, щоб вони не виступали у новому сезоні. Буду боротися до кінця, щоб росіяни не були на міжнародній арені", – додала Харлан.

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