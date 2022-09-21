Будівельник потрапив до кваліфікації Ліги чемпіонів. Однак до групового етапу команді слід подолати аж трьох суперників. А всі матчі відбору відбудуться в португальському Лісабоні.

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21 вересня першим суперником Будівельника став Норркопінг Долфінс. Та чемпіон Швеції нічого не зумів протиставити українській команді. Хоча почато зустрічі був саме за шведською командою. Але з середини першої чверті гравці київського клубу перехопили ініціативу, і почали збільшувати перевагу у рахунку.

Вже за підсумками другої чверті Будівельник мав перевагу +18. Але зупинятися на цьому гравці не планували. У третій чверті перевага перевалила за +20. Тож на заключну чверть гравці виходили на паркет за рахунку 65:39 на користь Будівельника. А фінальна сирена пролунала тоді, коли на табло було 87:51.

Норрчепінг – Будівельник 51:87 (14:19, 8:21, 17:25, 12:22)

Найрезультативнішим у складі Будівельника став Кет Барбер, який набрав 18 очок. Джонні Берханемескель набрав 16 очок.

Тепер в наступному раунді Будівельник зіграє проти німецького Бамберга 23 вересня. Й випадку перемоги, команда у фіналі кваліфікації зіграє проти однієї з цих команд – Керавнос (Кіпр), Бенфіка (Португалія) чи Голден Ігл (Косово).