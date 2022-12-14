Неудача Будивельника в Израиле и победа Прометея: как украинские клубы отыграли в еврокубках

14 декабря 2022, 21:35
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Киевская команда не смогла успешно стартовать на втором этапе Кубка Европы ФИБА. Параллельно чемпион украинской Суперлиги Прометей выиграл свой поединок в Клуж-Напоке.

В баскетбольных еврокубках были отыграны очередные туры с участием украинских команд, пишет 24 канал. Формальный вицечемпион в прошлом сезоне Суперлиги Будивельник играл матч в Кубке Европы ФИБА.

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Неудачный старт Будивельника

На втором этапе киевская команда попала в квартет в финский Карху Баскет, словацкий Левице и израильский Хапоэль из Хайфы. Именно в битве с последними строитель открывал группу.

Команда Плеханова неплохо начала матч, выиграв первую четверть (23:21). Но дальше киевлян не хватило, вторая и третья четверти были проиграны Хапоэлю без шансов. В итоге израильтяне выиграли со счётом 81:71.

Положение команд

МЕСТО КОМАНДА И В П ОЧКИ
1 Карху Баскет 1 1 0 105-71
2 Хапоэль Хайфа 1 1 0 81-71
3 Будивельник 1 0 1 71-81
4 Левите 1 0 1 71-105

Победа Прометея

В свою очередь, действующий чемпион Суперлиги Прометей проводил поединок в Еврокубке. В 8 туре команда из Днепропетровщины соревновалась с румынской Клуж-Напокой.

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Последние два поединка украинцы проиграли, поэтому опустились на седьмую строчку. Впрочем, в битве с румынами команда Гинзбурга была на высоте. Итоговый счет 105:82 позволил Прометею обогнать Клуж-Напоку и выйти на четвёртое место в группе А.

Положение команд

МЕСТО КОМАНДА И В П ОЧКИ
1 Бур 7 6 1 566-546
2 Венеция 7 5 2 546-504
3 Бурсоспор 8 5 3 656-632
4 Ховентут 7 4 3 564-536
5 Прометей 8 4 4 700-695
6 Лиеткабелис 8 4 4 636-645
7 Ульм 7 3 4 568-610
8 Клуж-Напока 8 3 5 694-706
9 Брешия 7 2 5 535-554
10 Олимпия 7 1 6 590-627

 

Автор: Анатолій Дерека