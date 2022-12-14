Неудача Будивельника в Израиле и победа Прометея: как украинские клубы отыграли в еврокубках
Киевская команда не смогла успешно стартовать на втором этапе Кубка Европы ФИБА. Параллельно чемпион украинской Суперлиги Прометей выиграл свой поединок в Клуж-Напоке.
В баскетбольных еврокубках были отыграны очередные туры с участием украинских команд, пишет 24 канал. Формальный вицечемпион в прошлом сезоне Суперлиги Будивельник играл матч в Кубке Европы ФИБА.
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Неудачный старт Будивельника
На втором этапе киевская команда попала в квартет в финский Карху Баскет, словацкий Левице и израильский Хапоэль из Хайфы. Именно в битве с последними строитель открывал группу.
Команда Плеханова неплохо начала матч, выиграв первую четверть (23:21). Но дальше киевлян не хватило, вторая и третья четверти были проиграны Хапоэлю без шансов. В итоге израильтяне выиграли со счётом 81:71.
Положение команд
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|П
|ОЧКИ
|1
|Карху Баскет
|1
|1
|0
|105-71
|2
|Хапоэль Хайфа
|1
|1
|0
|81-71
|3
|Будивельник
|1
|0
|1
|71-81
|4
|Левите
|1
|0
|1
|71-105
Победа Прометея
В свою очередь, действующий чемпион Суперлиги Прометей проводил поединок в Еврокубке. В 8 туре команда из Днепропетровщины соревновалась с румынской Клуж-Напокой.
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Последние два поединка украинцы проиграли, поэтому опустились на седьмую строчку. Впрочем, в битве с румынами команда Гинзбурга была на высоте. Итоговый счет 105:82 позволил Прометею обогнать Клуж-Напоку и выйти на четвёртое место в группе А.
Положение команд
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|П
|ОЧКИ
|1
|Бур
|7
|6
|1
|566-546
|2
|Венеция
|7
|5
|2
|546-504
|3
|Бурсоспор
|8
|5
|3
|656-632
|4
|Ховентут
|7
|4
|3
|564-536
|5
|Прометей
|8
|4
|4
|700-695
|6
|Лиеткабелис
|8
|4
|4
|636-645
|7
|Ульм
|7
|3
|4
|568-610
|8
|Клуж-Напока
|8
|3
|5
|694-706
|9
|Брешия
|7
|2
|5
|535-554
|10
|Олимпия
|7
|1
|6
|590-627