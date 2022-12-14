У баскетбольних єврокубках були відіграні чергові тури за участю українських команд, пише 24 канал. Формальний віцечемпіон минулого сезону Суперліги Будівельник грав матч у Кубку Європи ФІБА.
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Невдалий старт Будівельника
На другому етапі київська команда потрапила у квартет до фінського Карху Баскет, словацького Левіце та ізраїльського Хапоеля з Хайфи. Саме у битві із останніми Будівельник відкривав групу.
Команда Плеханова непогано почала матч, вигравши першу чверть (23:21). Але далі киян не вистачило, друга і третя чверті були програні Хапоелю без шансів. У підсумку ізраїльтяни виграли з рахунком 81:71.
Становище команд
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|П
|ОЧКИ
|1
|Карху Баскет
|1
|1
|0
|105-71
|2
|Хапоель Хайфа
|1
|1
|0
|81-71
|3
|Будівельник
|1
|0
|1
|71-81
|4
|Левіце
|1
|0
|1
|71-105
Перемога Прометея
У свою чергу чинний чемпіон Суперліги Прометей проводив поєдинок у Єврокубку. У 8 турі команда з Дніпропетровщини змагалась із румунською Клуж-Напокою.
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Останні два поєдинки українці програли, тому опустились на сьому сходинку. Втім у битві з румунами команда Гінзбурга була на висоті. Підсумковий рахунок 105:82 дозволив Прометею обігнати Клуж-Напоку та вийти на четверте місце в групі А.
Становище команд
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|П
|ОЧКИ
|1
|Бур
|7
|6
|1
|566-546
|2
|Венеція
|7
|5
|2
|546-504
|3
|Бурсаспор
|8
|5
|3
|656-632
|4
|Ховентут
|7
|4
|3
|564-536
|5
|Прометей
|8
|4
|4
|700-695
|6
|Лієткабеліс
|8
|4
|4
|636-645
|7
|Ульм
|7
|3
|4
|568-610
|8
|Клуж-Напока
|8
|3
|5
|694-706
|9
|Брешія
|7
|2
|5
|535-554
|10
|Цеведіта Олімпія
|7
|1
|6
|590-627