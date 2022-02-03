Будет опекать Усика, – Кучер нашел позицию для Гвоздика в Металлисте

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик прибыл в Турцию, чтобы поддержать Металлист на турнире WInter Cup. Наставник харьковчан Александр Кучер прокомментировал возможный дебют экс-боксера в футболе.

У Гвоздика равны шансы с Усиком дебютировать в футболе

34-летний Гвоздик заявлял, что ему было бы интересно сыграть в футбол, однако боксер отметил, что это не его любимый вид спорта. Как бы там ни было, Александр уже в Турции.

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Отвечая на вопрос о том, сможет ли Гвоздик сыграть за "Металлист", тренер харьковчан сказал, что шансы такие же, как у Александра Усика дебютировать за Полесье.

Александр Усик дебютирует за футбольный клуб Полесья в матче против Вереса на Winter Cup. Первую игру боксера перенесли на 4 февраля из-за плохой погоды.

Кучер добавил, что Гвоздик, закончивший боксера в 2020 году, не тренировался с Металлистом. "Он просто едет нас поддержать", – сказал наставник харьковчан.

Вместе с тем Кучер уже нашел позицию для Гвоздика, если боксер все же сыграет за Металлист в Турции.

Конечно, персонально с Усиком, чтобы он его опекал,

– заявил тренер.



Усик и Гвоздик с Ярославским и Буткевичем / Фото из инстаграма Гвоздика

. Товарищеский матч между Полесием и Металлистом запланирован на 11 февраля.