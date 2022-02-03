У Гвоздика рівні шанси з Усиком дебютувати у футболі

34-річний Гвоздик заявляв, що йому було б цікаво зіграти у футбол, проте боксер зазначив, що це не його улюблений вид спорту. Хай там як, Олександр вже в Туреччині.

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Відповідаючи на запитання про те, чи зможе Гвоздик зіграти за Металіст, тренер харків'ян сказав, що шанси такі ж, як в Олександра Усика дебютувати за Полісся.

До уваги. Олександр Усик дебютує за футбольний клуб Полісся у матчі проти Вереса на Winter Cup. Першу гру боксера перенесли на 4-е лютого через погану погоду.

Кучер додав, що Гвоздик, який закінчив боксеру у 2020 році, не тренувався з Металістом. "Він просто їде нас підтримати", – сказав наставник харків'ян.

Разом з тим, Кучер вже знайшов позицію для Гвоздика, якщо боксер все ж зіграє за Металіст у Туреччині.

Звичайно, персонально з Усиком, щоб він його опікував,

– заявив тренер.



Усик і Гвоздик з Ярославським і Буткевичем / Фото з інстаграму Гвоздика

Варте уваги. Товариський матч між Поліссям та Металістом заплановано на 11-е лютого.