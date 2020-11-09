Одна из самых успешных биатлонисток мира Доротея Вирер развеяла все сомнения относительно завершения профессиональной карьеры. Итальянская спортсменка будет выступать до Олимпиады 2022 года.

Последний сезон заставил биатлонистку из Италии задуматься над завершением профессиональной карьеры. Доротея сомневалась, готова ли она дальше отдавать всю себя спорту. Но ее решение кардинально изменила пандемия коронавируса. Об этом рассказала сама Вирер в интервью для Gazzetta dello Sport.

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Как призналась Доротея, во время карантина она долго думала над своим будущим. Итальянская биатлонистка отметила, что за это время прекрасно отдохнула и поняла, что у нее еще есть силы и желание, чтобы участвовать в биатлонных соревнованиях.

"Постараюсь продержаться еще два года до следующей Олимпиады. А потом стану мамой. Ребенок – самое главное в жизни каждой женщины. Спорт имеет второстепенное значение", – сказала Вирер.

Итальянка могла завершить карьеру

После биатлонного сезона Вирер прокомментировала свои выступления на соревнованиях. Спортсменка сказала, что довольна своими выступлениями на этапах Кубка мира, но не уверена на все 100%, будет ли выступать в следующем сезоне-2020/21.

Доротея заявила, что хочет сполна отдохнуть, а уже ближе к началу подготовки комментировать свое будущее в биатлоне.

Достижения Доротеи Вирер в сезоне 2019/20

Вирер стала первой биатлонисткой за восемнадцать лет, которой удалось дважды подряд стать обладательницей большого Хрустального глобуса. Такое достижение удавалось до этого лишь легендарной шведской биатлонистке Магдалене Форсберг.

Кроме победы в общем зачете, итальянка также стала двукратной чемпионкой мира в родном Антхольце.

Доротея Вирер благодаря своим ярким результатам в сезоне заняла первую строчку и заработала наибольшую сумму призовых за сезон. В списке лучших среди женщин итальянка по призовым опередила Тириль Экхофф из Норвегии.