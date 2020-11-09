Одна з найуспішніших біатлоністок світу Доротея Вірер розвіяла всі сумніви щодо завершенням професійної кар'єри. Італійська спортсменка буде виступати до Олімпіади 2022 року.

Останній сезон змусив біатлоністку з Італії задуматись над завершенням професійної кар'єри. Доротея сумнівалась, чи готова вона далі віддавати всю себе спорту. Але її рішення кардинально змінила пандемія коронавірусу. Про це розповіла сама Вірер у інтерв'ю для Gazzetta dello Sport.

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Як зізналась Доротея, під час карантину вона довго думала над своїм майбутнім. Італійська біатлоністка зазначила, що за цей час чудово відпочила та зрозуміла, що у неї ще є сили та бажання, щоб брати участь у біатлонних змаганнях.

"Постараюсь протриматись ще два роки до наступної Олімпіади. А потім стану мамою. Дитина – найголовніше у житті кожної жінки. Спорт має другорядне значення", – сказала Вірер.

Італійка могла завершити кар'єру

Після біатлонного сезону Вірер прокоментувала свої виступи на змаганнях. Спортсменка сказала, що задоволена своїми висnупами на етапах Кубка світу, але не впевнена на всі 100%, чи буде виступати у наступному сезоні-2020/21.

Доротея заявила, що хоче сповна відпочити, а вже ближче до початку підготовки коментувати своє майбутнє у біатлоні.

Досягнення Доротеї Вірер у сезоні 2019/20

Вірер стала першою біатлоністкою за вісімнадцять років, якій вдалось двічі поспіль стати володаркою великого Кришталевого глобусу. Таке досягнення вдавалось до цього лише легендарній шведській біатлоністці Магдалені Форсберг.

Крім перемоги в загальному заліку, італійка також стала дворазовою чемпіонкою світу в рідному Антхольці.

Доротея Вірер завдяки своїм яскравим результатам у сезоні посіла першу сходинку та заробила найбільшу суму призових за сезон. У списку кращих серед жінок італійка за призовими випередила Тіріль Екгофф з Норвегії.