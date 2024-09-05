Днем 5 сентября стало известно, что Артем Довбык получил травму. Из-за этого он пропустит матчи Лиги наций.

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Будут ли вызывать форварда на замену

Сергей Ребров решил, что не будет вызывать еще одного нападающего на замену Артема Довбика.

В составе "сине-желтых" остаются нападающие Владислав Ванат и Роман Яремчук.

Напомним, что спортивный врач Ромы отметил, что травма Довбыка несерьезная. Он попытается восстановиться к матчу с Дженоа.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбык еще не отметился забитым голом за Рому.

Отметим, что первый матч в рамках Лиги наций сборная Украины сыграет против национальной команды Албании. Поединок состоится 7 сентября в 21:45 по киевскому времени.