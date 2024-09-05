Вдень 5 вересня стало відомо, що Артем Довбик отримав травму. Через це він пропустить матчі Ліги націй.

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Чи викликатимуть форварда на заміну

Сергій Ребров вирішив, що не викликатиме ще одного нападника на заміну Артема Довбика.

У складі "синьо-жовтих" залишаються нападники Владислав Ванат та Роман Яремчук.

Нагадаємо, що спортивний лікар Роми зазначив, що травма Довбика несерйозна. Він спробує відновитися до матчу з Дженоа.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик ще не відзначився забитим голом за Рому.

Відзначимо, що перший матч в межах Ліги націй збірна України зіграє проти національної команди Албанії. Поєдинок відбудеться 7 вересня о 21:45 за київським часом.