Хочет наказать "Цыганского короля": поверженный Усиком боксер изъявил желание подраться с Фьюри

Экс-чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что хотел бы встретиться на ринге с Тайсоном Фьюри. Боксеры могли бы провести бой, если бы не поединок "Цыганского короля" против Усика.

На шоу Джонатана Росса Энтони Джошуа рассказал, что “накопил” все обиды и клятвы Фьюри. Именно поэтому, однажды он хочет сойтись с ним в бою.

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Джошуа затаил обиду на Фьюри за его слова

Энтони Джошуа отметил, что однажды он хочет встретиться на ринге с Тайсоном Фьюри, ведь все его заявления экс-чемпион принимал на свой счет.

Это один из моих соперников, это тот, с кем я хочу однажды драться. Поэтому все, что он говорит, я сохраняю в глубине своей памяти, и когда бой состоится, я собираюсь использовать это как огромное топливо,

– рассказал Джошуа.

Он также добавил, что хочет наказать Фьюри за то, что тот сказал о нем.

Бой Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля, но поединок перенесли из-за травмы Фьюри.

"Цыганский король" травмировался во время одного из своих спаррингов в тренировочном лагере. Британец получил рассечение над глазом, из-за чего понадобилось наложение швов.

Впоследствии назначили новую дату боя – 18 мая. Поединок состоится в Саудовской Аравии.

Поговаривают что Усик заработает свой самый большой гонорар в карьере.