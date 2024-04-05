На шоу Джонатана Росса Ентоні Джошуа розповів, що "накопичив" усі образи та клятви Ф'юрі. Саме тому, одного дня він хоче зійтись з ним у бою.

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Джошуа затаїв образу на Ф'юрі за його слова

Ентоні Джошуа зазначив, що одного дня він хоче зустрітися на рингу з Тайсоном Ф'юрі, адже всі його заяви ексчемпіон приймав на свій рахунок.

Це один з моїх суперників, це той, з ким я хочу одного дня битися. Тому все, що він говорить, я зберігаю в глибині своєї пам'яті, і коли бій відбудеться, я збираюся використовувати це як величезне паливо,

– розповів Джошуа.

Він також додав, що хоче покарати Ф'юрі за те, що той сказав про нього.

Варто відзначити. Ентоні Джошуа нокаутував Френсіса Нганну в другому раунді під час бою, який відбувся на початку березня. Ця перемога стала 28-ю в кар'єрі боксера та 25-ю достроковою.