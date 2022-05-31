Будем ощутить всех, кто будет смотреть матч, – Зинченко о поддержке украинцев

Уже 1 июня сборная Украины сыграет ключевой матч против Шотландии в плей-офф отбора ЧМ-2022. Александр Зинченко рассказал о поддержке всей страны.

Зинченко: Надеемся, что это наш стадион

Один из лидеров украинской сборной призвал болельщиков прийти и поддержать команду в важном поединке. Прежде Александр Зинченко обратился к тем, кто сейчас находится в Глазго и имеет возможность прийти на стадион.

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Однако и без этого футболист Манчестер Сити будет ощущать поддержку всех украинцев, наблюдающих за поединком у своих экранов на расстоянии.

Также Зинченко отметил уровень болельщиков соперника, умеющих создать безумную атмосферу на трибунах. Александр ждет матча увидеть аншлаг.

Будем надеяться, что это наш стадион, но хочу отметить, что мы бы очень хотели, чтобы наши болельщики пришли на игру и поддержали нас. Понимаем, что не все имеют возможность посетить эту игру. Будем ощутить всех болельщиков, смотрящих матч. На стадионе будет очень горячо, ведь шотландцы умеют болеть, делают это очень хорошо. Поэтому я уверен, что стадион будет заполнен,

– рассказал Зинченко.

30 мая сборная прибыла в Глазго. Уже 1 июня подопечные Александра Петракова сыграют против Шотландии. Если украинцам удастся победить, то уже в финальном сражении за билет в Катар "сине-желтые" встретятся с Уэльсом (5 июня).

Перед матчем болельщики сборной Шотландии выразят солидарность украинскому народу. Фанаты вместе с нашими споют гимн Украины . Стартовый свисток судьи раздастся в 21:45 по киевскому времени.

В преддверии поединка Зинченко объявил об открытии благотворительного фонда, который будет помогать украинцам, пострадавшим от войны против России.

Еще один лидер команды Андрей Ярмоленко пообещал, что ребята сделают все, чтобы доставить стране положительные эмоции.

Как сборная подготовилась к матчу