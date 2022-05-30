Ярмоленко: Шотландцы играют в довольно-таки атлетический футбол

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, чего он ожидает от матча плей-офф за выход на ЧМ-2022 против Шотландии. Футболист подчеркнул, что национальная команда готова к важному поединку.

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Шотландцы играют в довольно-таки атлетический футбол. Физически очень крепкие, выносливые, но это футбол. В футбол нужно играть головой, нужно думать на поле. Потому у нас есть все шансы. Мы никого не боимся, мы их уважаем, но нужно думать о своей игре. Думать о том, как использовать их слабые стороны, чтобы победить и пройти дальше,

– сказал Андрей.

Похоже, что у Ярмоленко спросили у шотландского защитника Эндрю Робертсона, выступающего за Ливерпуль. Украинец подчеркнул, что футбол – это командная игра, поэтому здесь главное единство сборной на поле, а не единичные звезды.

"Робертсон? Футбол – это командная игра, у него не играют звезды. Те, чья команда будет максимально собранной и более подготовленной – победят. Конечно, Робертсон хороший игрок, очень квалифицированный. Но нам нужно думать, чтобы победить. Пусть я плохо сыграю, но моя команда победит. Тогда я буду доволен", – отметил украинец.

"Легкой эта встреча точно не будет"

К слову. Матч Украина – Шотландия состоится в шотландском Глазго. Именно здесь национальная команда обыграла сборную Швеции на Евро-2020.

Однако Андрей не верит, что этот стадион будет фартовым. Он сосредоточен на самой игре.

"Фортовой стадион? Если честно, я в это не верю. Мы будем играть против другого соперника. Будет полный стадион, знаю, что будет много украинцев на матче, но еще больше – шотландцев. Конечно, играть такие матчи не просто, но мы профессионалы. Уже много раз приходилось играть на чужом поле. Надо просто играть в футбол и использовать свои шансы, терпеть. Легкой эта встреча точно не будет. Должны быть командой на поле и тогда у нас все получится. Никто шотландцев не боится, у нас хорошие игроки. Я уверен, индивидуально мы ничем не хуже их", – подчеркнул полузащитник "сине-желтых".

Как можно не отдавать себя, когда ты играешь за национальную сборную, когда на тебя смотрит вся страна. Тем более в этой ситуации, когда идет война, когда наши люди нуждаются в каких-либо положительных эмоциях. Мы сделаем все, отдадим все силы, чтобы подарить эти эмоции украинцам,

– добавил Ярмоленко.

Обратите внимание! 1 июня национальную команду ожидает важный поединок. Украинцы сыграют в отборочном матче плей-офф чемпионата мира-2022 против Шотландии. Победитель этого поединка встретится с сборной Уэльса, где определится еще один участник чемпионата мира-2022.