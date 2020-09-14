Бывший капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна, выигравший с Мирчей Луческу много трофеев, прокомментировал решение румынского специалиста возглавить киевское "Динамо".

Срна в эфире "Большого футбола" рассказал о том, как воспринял назначение Мирчи Луческу в "Динамо".

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Для меня это был очень большой сюрприз. Я этого не ожидал. Это еще один показатель, что все в жизни бывает. Мы общались. Он мне говорил, что, наверное, не будет брать "Динамо". И через пару дней я читал, что он подписал контракт, что он наберет вечером. Что я могу сказать? Мистер, поздравляю. Желаю вам здоровья. Будем играть друг против друга. Если честно и коротко, не ожидал, что Мистер примет такое решение. Просто не ожидал. Но это его решение. Что он сделал для "Шахтера" – никто и никогда у него не заберет.

"Он сделал много. Он это знает. Мы это знаем. Но сейчас пути разные. Он принял "Динамо", наш клуб – "Шахтер". Мы сейчас по разным сторонам, поэтому все будут биться за хороший результат", – сказал Срна.

Ультрас не принял Луческу в "Динамо"

Ультрас "Динамо" протестуют против прихода Мирчи Луческу на тренерский мостик команды. Фанатов возмутило, что "Динамо" возглавил тренер, который 12 лет работал в" Шахтере " – принципиальном сопернике киевлян.

После назначения Луческу WBC Ультрас Динамо обещали протесты. 28 июля ультрас собрались возле клубного стадиона, где находился Луческу. Фанаты скандировали: "Суркисы – позор "Динамо".

По причине давления фанатов Луческу подал в отставку, однако президент "Динамо" Игорь Суркис не принял ее.

Под руководством Луческу "Динамо" выиграло два матча – у донецкого "Олимпика" и "Шахтера".