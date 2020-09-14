Колишній капітан донецького "Шахтаря" Дарійо Срна, який виграв з Мірчею Луческу багато трофеїв, прокоментувавпрокоментував рішення румунського фахівця очолити київське "Динамо".

Срна в ефірі "Великого футболу" розповів про те, як сприйняв призначення Мірчі Луческу в "Динамо".

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Для мене це був дуже великий сюрприз. Я цього не очікував. Це ще один показник, що все в житті буває. Ми спілкувались. Він мені говорив, що, напевно, не братиме "Динамо". І через пару днів я читав, що він підписав контракт, що він набере ввечері. Що я можу сказати? Містер, вітаю. Бажаю вам здоров'я. Будемо грати один проти одного. Якщо чесно і коротко, не очікував, що Містер прийме таке рішення. Просто не очікував. Але це його рішення. Що він зробив для "Шахтаря" – ніхто і ніколи у нього не забере.

"Він зробив багато. Він це знає. Ми це знаємо. Але зараз шляху різні. Він прийняв "Динамо", наш клуб – "Шахтар". Ми зараз по різних сторонах, тому всі будуть битися за хороший результат", – сказав Срна.

Ультрас не прийняв Луческу в "Динамо"

Ультрас "Динамо" протестують проти приходу Мірчі Луческу на тренерський місток команди. Фанатів обурило, що "Динамо" очолив тренер, який 12 років працював у "Шахтарі" – принциповому супернику киян.

Після призначення Луческу WBC Ультрас Динамо обіцяли протести. 28 липня ультрас зібралися біля клубного стадіону, де перебував Луческу. Фанати скандували: "Суркіси – ганьба "Динамо".

Унаслідок тиску фанатів Луческу подав у відставку, проте президент "Динамо" Ігор Суркіс не прийняв її.

Під керівництвом Луческу "Динамо" виграло два матчі – у донецького "Олімпіка" та "Шахтаря".