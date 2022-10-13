У складі Буде/Глімт з перших хвилин вийшло 9 норвезьких футболістів та один – ісландський. Але воротар команди – росіянин Хайкін. І саме він пропустив єдиний гол в цьому матчі.

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Це сталося в середині першого тайму. Сака обігрався з партнером на правому фланзі. І отримавши зворотній пас, пробивав по воротах. Забити вдалося завдяки незначному рикошету, після якого м'яч і пролетів повз голкіпера у ворота.

Відео голу Сака у ворота Буде/Глімт

Варто відзначити, що українець Олександр Зінченко, який виступає за Арсенал, цей матч пропускав. Він і далі відновлюється після травми.