Институт репутации действует: Бубка из-за связей с Россией завершает 22-летнюю работу в World Athletics
Источник:Inside The Games
В четверг, 17 августа, пройдут выборы руководства во Всемирную организацию легкой атлетики (World Athletics). Среди кандидатов на должности нет в списке Сергея Бубки.
Олимпийский чемпион 1988 года по прыжкам с шестом, который был вице-президентом в World Athletics, покинет свой пост. Он был членом главной мировой организации легкой атлетики в последние 22 лет
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Торговля с Россией вылезла боком
Сергей Бубка не выдвигал свою кандидатуру на выборах президента федерации, в которой он находился с 2001 года. Последние 4 года бывший руководитель НОК состоял в должности старшего вице-президента организации.
Источник отмечает, что решение Бубки больше не баллотироваться на Всемирном легкоатлетическом конгрессе было принято из-за его позорной гражданской позиции. За нее он получил критику в свой адрес в Украине, ведь не осудил полномасштабное вторжение России и даже не смог произнести слово война.
А после этого стало понятно почему. Сергей Бубка уехал из Украины и сотрудничал со страной-террористкой, заключая многомиллионные соглашения по поставке бензина на оккупированные россиянами украинские территории. Об этом стало известно после расследование BIHUS Info.
Что интересно, когда обсуждали сотрудничество Бубки с россиянами на заседании Комиссии атлетов национального олимпийского комитета, то у потенциального предателя Украины нашлось очень много защитников. Что говорит о том, что еще очень многие чиновники живут в прошлом и не готовы отстаивать украинские интересы.
Сам Бубка после этого не давал никаких публичных комментариев. Однако министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что он разговаривал с Сергеем Бубкой, и тот готовит иск в суд, где собирается защищать свою честь
Что касается выборов в World Athletics, то на четыре вице-президентских поста претендуют восемь кандидатов, среди которых кандидатура Бубки отсутствует. Отмечается, что президентом Всемирной организации легкой атлетики на третий срок будет избран Себастьян Коу, который поддерживает Украину и не намерен возвращать россиян на международные соревнования.Важно. Во Всемирном совете легкой атлетики также будут избираться представители на должности индивидуальных членов совета. На 13 вакантных мест претендуют 27 кандидатов, среди которых есть украинка. Это золотая медалистка Олимпиады-2008 – Наталья Добрынская, ставшая в Пекине победительницей семиборья.