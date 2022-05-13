Бубка защитил Светолину после оскорблений от президента Федерации тенниса России

С 24 февраля почти все украинские спортсмены превратились в волонтеров, включившихся в этот ритм жизни, чтобы приблизить победу Украины над Россией. Среди наиболее активных можно назвать Элину Светолину.

Бубка: Элина Свитолина – олимпиец и выдающаяся украинская спортсменка

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Сергей Бубка среди спортсменов, выражающих свою патриотическую позицию, выделил Элину Светолину. Первая ракетка страны активно выступает за то, чтобы российские и белорусские теннисисты публично высказали свою позицию по поводу войны между Украиной и Россией.

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Олимпийский чемпион по легкой атлетике заявил, что такая позиция теннисистки заслуживает только уважения.

Элина Свитолина – олимпиец и выдающаяся украинская спортсменка. Она заслуживает большого уважения и вызывает только восхищение. Мы поддерживаем каждого спортсмена, выступающего за мир и против войны,

– сказал Бубка.

Такими словами Бубка защитил украинку после нелепого заявления президента Федерации тенниса России Шамиля Шарпищева.

Неустойчивая позиция Бубки по поводу войны

Напомним, что украинские спортсмены негативно высказывались о руководстве НОК Украины из-за неустойчивой позиции относительно войны. Жан Беленюк и Ольга Саладуха открыто критиковали Сергея Бубку, который делает недостаточно работы в борьбе по отстранению россиян от мирового спорта. Рекордсмен только на восьмой день полномасштабного вторжения России в Украину заговорил о военных действиях. Однако назвал это все "бедой".

Сам выдающийся в прошлом легкоатлет рассказал, что еще в первые дни покинул Украину в статусе беженца вроде бы по рекомендациям президента МОК Томаса Баха.

Элина Свитолина помогает приблизить победу Украины