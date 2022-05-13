Бубка защитил Светолину после оскорблений от президента Федерации тенниса России
Источник:твиттер Сергея Бубки
С 24 февраля почти все украинские спортсмены превратились в волонтеров, включившихся в этот ритм жизни, чтобы приблизить победу Украины над Россией. Среди наиболее активных можно назвать Элину Светолину.
Бубка: Элина Свитолина – олимпиец и выдающаяся украинская спортсменка
Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Сергей Бубка среди спортсменов, выражающих свою патриотическую позицию, выделил Элину Светолину. Первая ракетка страны активно выступает за то, чтобы российские и белорусские теннисисты публично высказали свою позицию по поводу войны между Украиной и Россией.
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Олимпийский чемпион по легкой атлетике заявил, что такая позиция теннисистки заслуживает только уважения.
Элина Свитолина – олимпиец и выдающаяся украинская спортсменка. Она заслуживает большого уважения и вызывает только восхищение. Мы поддерживаем каждого спортсмена, выступающего за мир и против войны,
– сказал Бубка.
Такими словами Бубка защитил украинку после нелепого заявления президента Федерации тенниса России Шамиля Шарпищева.
Неустойчивая позиция Бубки по поводу войны
Напомним, что украинские спортсмены негативно высказывались о руководстве НОК Украины из-за неустойчивой позиции относительно войны. Жан Беленюк и Ольга Саладуха открыто критиковали Сергея Бубку, который делает недостаточно работы в борьбе по отстранению россиян от мирового спорта. Рекордсмен только на восьмой день полномасштабного вторжения России в Украину заговорил о военных действиях. Однако назвал это все "бедой".
Сам выдающийся в прошлом легкоатлет рассказал, что еще в первые дни покинул Украину в статусе беженца вроде бы по рекомендациям президента МОК Томаса Баха.
Элина Свитолина помогает приблизить победу Украины
- Свитолина уже в первый день войны высказала свою позицию в качестве действий. Элина отказалась выходить на корт против соперниц из России или Белоруссии.
- Благотворительный фонд теннисист активно помогает украинским "коллегам по цеху", вынужденным уехать из страны из-за агрессии врага.
- Первая ракетка Украины заявляла, что все заработанные от турниров призовые перечисляют на нужды ВСУ.
- На этом Элина не остановилась. Свитолина продолжала собирать средства на благотворительном вечере в Калифорнии, который и организовала лучшая украинская теннисистка.
- Украинка была гостей благотворительного аукционного вечера в Лондоне, организованного бывшей итальянской теннисисткой Франческой Скьявоне.
- Свитолина есть в списке тех, кто поддержал отстранение теннисистов из России и Беларуси от Уимблдона. Украинка также требовала у теннисных Ассоциации еще более серьезных санкций для теннисистов враждебных стран.