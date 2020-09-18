Бубка отреагировал на покорение его "вечного" рекорда Дюплантисом
Знаменитый украинский легкоатлет Сергей Бубка поздравил шведа Армана Дюплантиса, который 17 сентября на 1 сантиметр улучшил его мировой рекорд в прыжках с шестом на открытых стадионах.
Прыжок на 6.15 м был сделан на этапе Бриллиантовой лиги в итальянском Риме, пишет 24 канал.
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"Поздравляю Армана с тем, что он побил мой рекорд. Замечательный результат. Счастлив за него и его родителей. Они прекрасные люди. Еще счастлив за легкую атлетику и спорт в целом, потому что у нас есть такая яркая звезда на годы вперед. Всего ему лучшего и новых высот", – написал Бубка в твиттере.
Рекорд Бубки держался 26 лет
Дуплантису удалось побить рекорд Сергея Бубки, который был установлен в июле 1996 года. Тогда украинец прыгнул на открытом воздухе на 6.14 метра.
Бубка выполнил свой прыжок тоже в Италии, в городе Сестриере. Рекорд украинца держался более 26 лет.
До 2019 года никто не смог прыгнуть выше 6.05 метра, пока американец Сэм Кендрикс не покорил высоту 6.06 м.
В сентябре 2020 года швед Дуплантис взял высоту 6.07 метра. После этого швед безуспешно пытался взять высоту 6.15 метра.
Дуплантис добился своего на этапе Бриллиантовой лиги в Риме. Он успешно выполнил прыжок на 6.15 метра со второй попытки.
Видео прыжка