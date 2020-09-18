Знаменитый украинский легкоатлет Сергей Бубка поздравил шведа Армана Дюплантиса, который 17 сентября на 1 сантиметр улучшил его мировой рекорд в прыжках с шестом на открытых стадионах.

Прыжок на 6.15 м был сделан на этапе Бриллиантовой лиги в итальянском Риме, пишет 24 канал.

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"Поздравляю Армана с тем, что он побил мой рекорд. Замечательный результат. Счастлив за него и его родителей. Они прекрасные люди. Еще счастлив за легкую атлетику и спорт в целом, потому что у нас есть такая яркая звезда на годы вперед. Всего ему лучшего и новых высот", – написал Бубка в твиттере.

Congratulations to @mondohoss600 for breaking my record!

Amazing result!

Happy for him and his parents. They are great people.

And happy for athletics and sports in general that we have such a bright star for years to come. All the best and onward to new heights! pic.twitter.com/Zwn6CPPt0N — Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 17, 2020

Рекорд Бубки держался 26 лет

Дуплантису удалось побить рекорд Сергея Бубки, который был установлен в июле 1996 года. Тогда украинец прыгнул на открытом воздухе на 6.14 метра.

Бубка выполнил свой прыжок тоже в Италии, в городе Сестриере. Рекорд украинца держался более 26 лет.

До 2019 года никто не смог прыгнуть выше 6.05 метра, пока американец Сэм Кендрикс не покорил высоту 6.06 м.

В сентябре 2020 года швед Дуплантис взял высоту 6.07 метра. После этого швед безуспешно пытался взять высоту 6.15 метра.

Дуплантис добился своего на этапе Бриллиантовой лиги в Риме. Он успешно выполнил прыжок на 6.15 метра со второй попытки.

Видео прыжка