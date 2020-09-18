Знаменитий український легкоатлет Сергій Бубка привітав шведа Армана Дюплантіса, який 17 вересня на 1 сантиметр поліпшив його світовий рекорд у стрибках з жердиною на відкритих стадіонах.

Стрибок на 6.15 м був зроблений на етапі Діамантової ліги в італійському Римі, пише 24 канал.

До теми 20-річний швед Дуплантіс побив останній рекорд Сергія Бубки: відео

"Вітаю Армана з тим, що він побив мій рекорд. Чудовий результат. Щасливий за нього і його батьків. Вони прекрасні люди. Ще я щасливий за легку атлетику і спорт в цілому, тому що у нас є така яскрава зірка на роки вперед. Всього йому найкращого і нових висот", – написав Бубка в твіттері.

Congratulations to @mondohoss600 for breaking my record!

Amazing result!

Happy for him and his parents. They are great people.

And happy for athletics and sports in general that we have such a bright star for years to come. All the best and onward to new heights! pic.twitter.com/Zwn6CPPt0N — Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 17, 2020

Рекорд Бубки тримався 26 років

Дуплантісу вдалося побити рекорд Сергія Бубки, який був встановлений у липні 1996 року. Тоді українець стрибнув на відкритому повітрі на 6.14 метри.

Бубка виконав свій стрибок теж в Італії, в місті Сестрієре. Рекорд українця тримався понад 26 років.

До 2019 року ніхто не зміг стрибнути вище 6.05 метра, аж поки американець Сем Кендрікс підкорив висоту 6.06 м.

У вересні 2020 року швед Дуплантіс взяв висоту 6.07 метри. Після цього він без успіху намагався взяти висоту 6.15 метри.

Дуплантіс таки домігся свого на етапі Діамантової ліги в Римі. Він успішно виконав стрибок на 6.15 метри з другої спроби.

Відео стрибку