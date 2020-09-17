Шведский прыгун с шестом Арман Дуплантис установил новый мировой рекорд на открытом воздухе. 17 сентября на этапе Бриллиантовой лиги в Риме (Италия) Дуплантис взял высоту 6.15 метра.

20-летний Арман Дуплантис первым в истории прыгнул 6.15 метра на открытом воздухе. Об этом сообщает 24 канал.

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Рекорд Бубки держался 26 лет

Дуплантису удалось побить рекорд Сергея Бубки, который был установлен в июле 1996 года. Тогда украинец прыгнул на открытом воздухе на 6.14 метра.

Бубка исполнил свой прыжок тоже в Италии, в городе Сестриере. Рекорд украинца держался более 26 лет.

Никто в истории не прыгал выше 6.05 метра до 2019 года, когда американец Сэм Кендрикс покорил высоту 6.06 м.

В сентябре 2020 года швед Дуплантис взял высоту 6.07 метра. После этого швед без успеха пытался взять высоту 6.15 метра.

Дуплантис таки добился своего на этапе Бриллиантовой лиги в Риме. Он успешно выполнил прыжок на 6.15 метра со второй попытки.

"I wanted the outdoor world best at 6.15 so there would no longer be any confusion. I now have the best jumps indoors and outdoors!"



Mondo #Duplantis on his 6.15m at #RomeDL

@coopsrun pic.twitter.com/hMFi7It67n — Wanda Diamond League (@Diamond_League) September 17, 2020

К Дуплантису относятся абсолютно все мировые рекорды в прыжках с шестом: 6.18 метра в целом (в закрытом помещении) и 6.15 метра на открытом воздухе.

Смотрите видео рекордного прыжка Дуплантиса