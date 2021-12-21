Брынзак выделил гонку, где украинские биатлонисты могут взять медаль Олимпиады
Источник:biathlon.com.ua
Осталось три этапа Кубка мира до Олимпиады-2022. Президент Федерации биатлона Владимир Брынзак рассказал об ожиданиях перед главными соревнованиями в жизни каждого спортсмена.
Брынзак: Есть хороший опыт смешанной эстафеты
Глава Федерации заверил, что все биатлонисты олимпийской команды будут использовать каждый шанс. По мнению Владимира Брынзака, сборная Украины должна подойти к Пекину на пике формы, и команда будет выглядеть конкурентоспособной.
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Выделил Брынзак ставку на одну из гонок, в которой у Украины один из самых больших шансов на медали.
Если выделять одну гонку, то смешанная эстафета. Как минимум по двое хороших мужчин и женщин в составе у нас точно есть,
– отметил глава Федерации.
"Во-вторых, если удастся начать Олимпиаду, а смешанная эстафета – первый вид в биатлоне, то и дальше будет намного проще. В-третьих, мы уже имеем хороший опыт смешанной эстафеты на чемпионате мира, когда мы были четвертыми буквально в секундах от призовых мест. Но Олимпиада – это всегда лотерея. И мы надеемся вытащить в ней счастливый билет, и что важно – упорно работаем для этого", – добавил Брынзак.К слову. Смешанная эстафета откроет программу Олимпийских игр – 5 февраля.
Дорога в Китай
Рассказал Владимир Брынзак и о планах в преддверии отлета в Пекин. Последний сбор украинские биатлонисты проведут в итальянском Антхольце, где состоится седьмой этап Кубка мира (20 – 23 января).
А уже 26 января олимпийская команда отправится в Пекин. Биатлонисты отправятся в Китай двумя рейсами: Мюнхен – Франкфурт и Франкфурт – Пекин.К сведению. Зимние Олимпийские игры-2022 будут проходить с 4 – 20 февраля в Пекине.
График биатлонных гонок на Олимпиаде-2022
- Смешанная гонка – 5 февраля
- Индивидуальная гонка (женщины) – 7 февраля
- Индивидуальная гонка (мужчины) – 8 февраля
- Спринт (женщины) – 11 февраля
- Спринт (мужчины) – 12 февраля
- Гонка преследования (женщины) – 13 февраля
- Гонка преследования (мужчины) – 13 февраля
- Эстафета (мужчины) – 15 февраля
- Эстафета (женщины) – 16 февраля
- Масс-старт (мужчины) – 18 февраля
- Масс-старт (женщины) – 19 февраля