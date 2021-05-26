Еще одной биатлонистки из России в Украине не будет

Владимир Брынзак заявил, что Дарья Сидорова не может проходить тренировочный сбор со сборной Украины. Президент Федерации биатлона Украины заверил, что россиянка просто тренируется на той же базе, где работают украинские биатлонистки.

Примечательно "Мы получили огромное удовольствие на съемочной площадке": интервью о рекламной кампании FAVBET

Сидорова тренируется в Сянках за собственные средства. Речь о переходе идти не может. По словам Брынзака, россиянке нужно было бы пройти длительный отбор в национальную команду Украины.

Об этом не надо даже говорить, потому что это раздувается и ни о чем. Для того, чтобы она могла выступать и получить гражданство, нужно тренироваться, выступить на чемпионате Украины, отобраться в команду, и тогда, возможно, выступать за Украину. Но для этого надо пройти длинный путь, и все еще только в самом начале. Здесь нет вообще никакой темы, чтобы говорить,

– заявил Брынзак.

Интересно, что биатлонистку из России пригласили на открытый чемпионат Украины: "Ее пригласили в Закарпатскую область. Когда она пройдет весь путь и будет выступать на украинских соревнованиях, тогда будет о чем говорить".

С чего все началось