Ще однієї біатлоністки з Росії в Україні не буде

Володимир Бринзак заявив, що Дар'я Сидорова не може проходити тренувальний збір зі збірною України. Президент Федерації біатлону України запевнив, що росіянка просто тренується на тій самій базі, де працюють українські біатлоністки.

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Сидорова тренується в Сянках за власні кошти. Мова про перехід йти не може. За словами, Бринзака, росіянці потрібно було б пройти довгий відбір до національної команди України.

Про це не треба навіть говорити, тому що це роздувається і ні про що. Для того, щоб вона могла виступати й отримати громадянство, потрібно тренуватися, виступити на чемпіонаті України, відібратися в команду, і тоді, можливо, виступати за Україну. Але для цього треба пройти довгий шлях, і все ще тільки на самому початку. Тут немає взагалі ніякої теми, щоб говорити,

– заявив Бринзак.

Цікаво, що біатлоністку з Росії запросили на відкритий чемпіонат України: "Її запросили у Закарпатську область. Коли вона пройде весь шлях і буде виступати на українських змаганнях, тоді буде про що говорити".

З чого все почалось